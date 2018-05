l'osservazione

Imperia, la lettera di un lettore: “Una breve considerazione sulla situazione universitaria imperiese”

"In questi giorni di frenetico tour di politici non imperiesi si legge che la Regione acquisterà il Polo Universitario di Imperia per migliorarne la situazione"

Imperia. Scrive un nostro lettore, Giovanni I. in merito al Polo Universitario. “In questi giorni di frenetico tour di politici non imperiesi si legge che la Regione acquisterà il Polo Universitario di Imperia per migliorarne la situazione. Ma il polo universitario di Imperia ha perso tanto ultimamente: il corso di laurea di economia e commercio e il corso di professioni sanitarie (infermieristica, tecniche radiologiche..) e il DAMS. La regione era già amministrata dagli attuali governanti con tanti assessori della zona imperiese e il Presidente della Società Promozione Università era lo stesso di quello attuale, che a leggere da quel che pubblica l’assessore Scajola sui social, è sempre della stessa appartenenza politica di chi amministra la Regione! Peccato chiudere facoltà come infermieristica i cui locali erano appena stati rinnovati e ammodernati; il primo Polo è a Pietra Ligure! Anche il DAMS, chicca del Polo e economia ad oggi ridotta solo al corso di Scienze del Turismo. Sarebbe stato meglio che mantenessero quello che già c’era, magari migliorandolo e non permettere che chiudessero quei corsi”.