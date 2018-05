Imperia, Ivan Gianesini, candidato pro Claudio Scajola chiude la polemica con De Bonis : “Continuerò a votare Pd”

Imperia. Ivan Gianesini risponde al segretario provinciale del Partito democratico Antonio De Bonis a proposito della sua appartenenza al Pd (sezione di Reggio Emilia) che gli avrebbe impedito di candidarsi contro il suo stesso partito.

“Non ho rinnovato la tessera nel 2018 -precisa Gianesini - perché io che arrivo dal Partito comunista le regole le conosco bene. De Bonis dice che è da 20 anni che non mi vede? L’ ho incrociato più volte, forse mi ha scambiato per qualcun’ altro. È pure un peccato che lui non sappia della disponibilità che ho dato al sindaco Carlo Capacci negli anni della crisi dei rifiuti, 2014, ’15 e ’16. Forse gli è sfuggito anche questo. Ma non è più un mio problema, sebbene nulla mi vieterà, alle prossime elezioni politiche, di continuare a votare Pd”.