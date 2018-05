Imperia, incontro sulle scuole del capoluogo: il vertice Provincia-Comune

Imperia. Provincia e Comune “alleati” per studiare e presentare insieme progetti di restyling degli edifici scolastici del capoluogo, finanziabili attraverso contributi statali e regionali. Nei giorni scorsi il presidente Fabio Natta e i tecnici della Provincia hanno incontrato i vertici del settore Edilizia scolastica del Comune di Imperia, per avviare un percorso condiviso al fine di risolvere alcune criticità riguardanti gli edifici delle superiori imperiesi.

Sono state discusse situazioni e difficoltà che interessano vari istituti scolastici, con l’obiettivo di progettare lavori indispensabili al miglioramento dei servizi.

Il presidente Fabio Natta, che ha coordinato la riunione, commenta: “Credo che la sinergia con il Comune ci permetta di affrontare gli annosi problemi dei plessi scolastici con la dovuta efficacia sia per l’individuazione di spazi necessari dove i locali a disposizione sono limitati sia per stabilire le opportune progettazioni.

L’edilizia scolastica è una delle funzioni principali rimaste in capo all’Ente, e quindi anche su questo fronte siamo profondamente impegnati. Nei prossimi incontri con i tecnici del Comune stabiliremo le priorità e le criticità in cui è possibile intervenire – aggiunge Fabio Natta – coinvolgeremo anche i dirigenti scolastici: il nostro impegno e il nostro sforzo tendono ad assicurare ambienti e servizi adeguati per i giovani, tenendo in piena considerazione le esigenze e le richieste di chi vive quotidianamente le problematiche del mondo della scuola”.