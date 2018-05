Imperia. Taglio del nastro per 3 nuove postazioni per la raccolta sangue in dotazione alla Fidas donate dalla Fratelli Carli in memoria della signora Carla Daneri Carli recentemente scomparsa.

La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità. Il presidente della Fidas provinciale Claudio Petrucci che ha ricordato come ci sia sempre bisogno di nuovi donatori, in particolare durante i mesi estivi