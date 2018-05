Imperia. Nuovo partecipato incontro con i cittadini per il candidato sindaco Claudio Scajola. Affollato aperitivo presso la ‘Pasticceria del Teatro’, organizzato dalla Lista “Area Aperta” di Giuseppe Fossati. Scajola ha avuto modo di incontrare tanti concittadini ed esporre il suo programma a oltre 200 sostenitori e simpatizzanti. A fare gli onori di casa il capolista Giuseppe Fossati che ha presentato i suoi candidati.

Dopo un breve saluto di Fossati, Scajola ha esposto al microfono le linee guida del suo programma e la sua visione di una amministrazione meno legata e dipendente dai partiti e più vicina al contatto diretto con i cittadini, per poi intrattenersi a lungo e singolarmente con tutti i presenti, rispondendo a tutte le domane e recependo le richieste ed i consigli dei sostenitori. Con l’occasione, non è mancato un incontro con i commercianti della zona, che hanno voluto esporre al candidato Sindaco le loro problematiche ed ai quali Scajola ha garantito il suo impegno per dare respiro alle attività in grave crisi.

Tutti i nomi della lista “Area Aperta”: Giuseppe Fossati, Alessandro Barla, Lucio Basini, Laura Bonifazio, Diego Cassini, Giacomo Cecchini, Claudia Corbetta, Vincenzo Garibbo, Livio Golemme, Maurizio Mamino, Antonio Marino, Antonella Martelli, Yvonne Vetere, Roberto Carli, Alessandra De Francesco, Giuseppe Falbo, Simona Pasquino, Marco Revello, Nicolò Fiori, Paolo Berio, Francesco Mulè, Orlando Baldassarre, Monica Pata, Fiorella Gazzano, Davide Molinari, Sabrina Orengo, Laura Marabello, Domenico Gandolfi.