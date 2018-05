Imperia, Ilaria Cavo incontra il candidato Sindaco Luca Lanteri al point di Oneglia

Imperia. Grande interesse ieri sera al point di Oneglia per l’incontro sulla formazione professionale. Ospite della serata Ilaria Cavo, che ha illustrato tutte le possibili iniziative sulla formazione professionale ad oggi presenti.

Hanno partecipato anche il presidente della SPUI Massimiliano Ambesi e i rappresentanti dell’istituto Pastore e delle scuola edile.

Il candidato sindaco Luca Lanteri ha posto il problema che i principali corsi di formazione professionale siano rivolti a materie più collegate con il nostro territorio: agroalimentare, ricettività turistica, gestione del porto turistico e cantieristica navale.

Si è in oltre valutata la possibilità di portare a Imperia uno o più master di specializzazione post universitaria sempre collegata al nostro territorio.

“Ringrazio Ilaria Cavo per il bel contributo portato e per le opportunità di formazione professionale che ci ha prospettato” così ha concluso Luca Lanteri.