Imperia, il settimo appuntamento di Favolando alla Biblioteca Lagorio di Oneglia

Imperia. La Biblioteca Civica “Leonardo Lagorio” ripropone, insieme ai Nidi d’Infanzia di Imperia, sabato 12 maggio alle 10, FAVOLAndo, Nati per Leggere, settimo appuntamento rivolto alle famiglie con bambini dagli 0 ai 6 anni.

I Progetti NpL (e Nati per la Musica, che è ancora in una fase acerba di attuazione) implicano un ampio ventaglio di iniziative volte alla diffusione di buone pratiche di lettura in famiglia, nonché di avvio all’ascolto della musica, per chi è coinvolto nell’educazione e nella cura dei bambini dagli 0 ai 6 anni. Anche attraverso Favolando si può creare un sistema di “rete” tra genitori, educatori, insegnanti, pediatri, operatori, finalizzato a promuovere le buone pratiche di lettura insieme ai bambini dagli 0 ai 6, per una crescita sana, in ambienti ricchi e stimolanti dal punto di vista cognitivo e relazionale attraverso l’esperienza dell’ascolto e del coinvolgimento diretto del piccolo lettore, essendo ormai acquisito che la lettura dispiega gli effetti benefici per lo sviluppo e la crescita a partire dai primi mesi di vita”. La bella e suggestiva immagine del logo di NpL, messo a disposizione da Altan con marchio registrato, protetto da copyright, è stato diffuso attraverso segnalibri, pieghevoli, manifesti, opuscoli ad hoc. E’ allestito uno spazio morbido per la lettura in biblioteca, ad arricchimento delle due sale per i bambini.

Nel pomeriggio, alle ore 16, nuovo appuntamento sempre per i più piccoli con il laboratorio del Kamishibai, storie e disegni, con Ilaria Del Soldato, dell’Associazione Arte del Creare di Imperia, dedicato alla festa della mamma.

E’ gradita la prenotazione. Per informazioni è possibile consultare il sito della Biblioteca (www.bibliotecalagorioimperia.it) oppure chiamare il n. 0183 / 701 -606 7 8.

Nello stesso giorno il Maggio dei Libri – Leggere fa crescere 2018 – sarà dedicato all’approfondimento della conoscenza con l’illustre Autore onegliese Edmondo De Amicis, con visite guidate al Museo deamicisiano (dalle 14 alle 16) e la presentazione di un saggio critico a cura di Matteo Grassano, con l’intervento di Corrado Bologna, alle ore 17,00.