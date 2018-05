Imperia, il Laboratorio per Imperia presenta la propria lista

Imperia. A poche ore dall’apertura del point elettorale della coalizione a sostegno del candidato sindaco Guido Abbo, anche il Laboratorio per Imperia rende nota alla cittadinanza la propria lista. Forte la presenza delle “quote rosa” (46%) e la componente artistica del gruppo, a conferma dell’impegno culturale che il Laboratorio per Imperia ha privilegiato nei suoi oramai sei anni di vita.

Il Laboratorio per Imperia è un movimento civico aperto a tutti i cittadini che vogliano offrire volontariamente e senza alcun condizionamento il loro contributo di idee per migliorare la qualità della vita della Città di Imperia e delle sue frazioni ed elevare a condizione di normalità il rispetto delle regole e l’etica collettiva. Per queste ragioni, i candidati della lista Laboratorio per Imperia hanno lavorato in questi anni e continueranno a lavorare negli interessi della collettività.

Aprosio Alessandra, 53 Anni, Operatrice Sanitaria; Baccino Fabrizio, 51, Agente Immobiliare; Besseghini Sergio, 69, Musicista; Biondi Alice, 24, Studentessa; Castelli Lorella, 60, Pittrice; Ciffo Ettore, 53, Agente di Commercio; Costantini Micol, 37, Coadiutore Familiare; Cristaldini Roberto, 72, Dirigente Bancario In quiescenza; Ferrero Giovanni, 71, Dirigente d’azienda In quiescenza; Ferretti Leonardo, 36, Musicista; Geremia Loredana, 42, Professionista; Giovanrosa Valter, 67, Antiquario; Grenzi Gian Paola, 61, Casalinga; Guaglianone Mauro, 40, Impiegato; Kuqi Grigor, 27, Elettricista; Lanzo Carmela, 59, Operatrice Sanitaria; Magnanini Giulio, 50, Musicista; Orsini Elena, 60, Insegnante; Orsini Roberta, 68, Casalinga; Picchiantano Andrea, 34, film maker; Sivieri Alice, 20, studentessa; Sivieri Stefano, 70, Manager; Sossi Federico, 65, Architetto; Tassinari Federica, 51, Musicista.