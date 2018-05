Imperia, il cordoglio di Federturismo Riviera dei Fiori e Confindustria per la scomparsa di Giuseppe Rubaudo

Imperia. Federturismo Riviera dei Fiori e Confindustria Imperia partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa dell’Ing. Giuseppe Rubaudo.

L’Ing. Rubaudo ha sempre condiviso e sostenuto, con entusiasmo e in modo propositivo, l’attività di Federturismo Riviera dei Fiori di cui, dal 2003, era il referente per la zona di Imperia. Grazie alla sua notevole esperienza nel settore turistico ha promosso anche la nascita di un’Associazione, ResCav Liguria, di cui era anche il Presidente, per tutelare in particolar modo gli interessi delle residenze turistiche alberghiere e delle case ed appartamenti per vacanze.

La forte determinazione nel difendere le istanze della categoria e del mondo imprenditoriale in generale hanno contraddistinto anche la sua partecipazione al consiglio direttivo di Confindustria Imperia e alla giunta del gruppo Piccola Industria.