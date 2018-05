Imperia, il cordoglio del SAP per la scomparsa del padre del segretario provinciale Stefano Cavalleri

Imperia. A seguito della improvvisa scomparsa del papà Umberto (detto Piero) Cavalleri, la Segreteria di Imperia, in rappresentanza di tutti gli uomini e le donne della iscritti al Sindacato Autonomo di Polizia, esprimono le più sentite condoglianze e sincera vicinanza al Segretario Provinciale Stefano Cavalleri e alla sua famiglia per la grave perdita. Inoltre comunicano che il funerale verrà celebrato alle ore 15:00 presso la chiesa di San Benedetto Revelli in via Nizza ad Imperia Porto Maurizio.