Imperia, il Comitato San Giovanni per il sociale con un concerto in Basilica

Imperia. Sabato 26 maggio alle 21 presso la Basilica di San Giovanni Battista, il Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi organizza uno speciale concerto con l’Orchestra Giovanile del Ponente Ligure “Ligeia” .

L’evento è promosso da “Ineja per il Sociale”, un progetto voluto dal Comitato e che da anni riveste una particolare importanza all’interno del contesto associativo, culturale, economico, sociale e sportivo imperiese. L’impegno di Ineja nell’ambito sociale ha come focus la promozione di una intensa attività di iniziative volte al sostegno di situazioni che necessitano di particolare solidarietà ed attenzione.

Tra le attività sociali di Ineja possono essere annoverati diversi progetti: distribuzioni di generi alimentari, collaborazioni con le associazioni di volontariato, donazioni, promozione del territorio, interventi umanitari e contributi per la riqualificazione di aree della città.

Il concerto organizzato dal Comitato di San Giovanni, in collaborazione con la Basilica di San Giovanni Battista, verrà diretto dal Maestro Massimo Dal Prà e sarà articolato in due sezioni.

Programma di sala:

A. Vivaldi, concerto in sol maggiore “ alla rustica “ per archi ( presto, adagio, allegro )

P. Mascagni “ La Gavotta delle Bambole “

J. Haydn “ Lander “

F. Schubert, sinfonia numero 5 in Sib maggiore D485 ( primo movimento )

Thomas Bergsen “ Heart of Courage “ ( arrangiamento Daniele Cocilovo )

S. Rachmaninoff “ Romanza “ per pianoforte a sei mani

Programma della sezione orchestrale “ primavera “ ( ragazzi 8/10 anni )

“ The Dark Island “ traditional

P. Simon “ The sound of silence “

A.L. Webber “ Memory “

“ John Ryan’s Polka “ traditional