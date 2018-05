Imperia. Il comitato di San Giovanni e Tradizioni Onegliesi è presente ad uno dei più prestigiosi appuntamenti di alta cucina: la gara nazionale degli istituti alberghieri, che si sta svolgendo presso l’Istituto Ruffini di Arma di Taggia.

Promotore delle tradizioni gastronomiche onegliesi, il Comitato partecipa all’importante evento, per il settore eno-gastronomico, tramite la sua prestigiosa “Accademia dello Stoccafisso” che vede Sergio Lanteri, presidente, in veste di “giudice” all’interno giuria che da ieri ha iniziato a valutare l’operato dei 33 ragazzi in gara. “Da ieri stiamo assaggiando tutti i piatti proposti dagli studenti e sono molto colpito dall’attenzione posta sia nella preparazione, che nella presentazione delle ricette, ognuna sintesi di tradizioni e culture diverse. I ragazzi provengono da tutte le scuole alberghiere d’Italia e ognuno di loro propone piatti caratterizzati da una peculiare storia, arricchita da un tocco di personale fantasia. I miei complimenti sia agli studenti e al loro grande impegno, sia a tutti i professori presenti” commenta Sergio Lanteri.

La Giuria, oltre che dal presidente dell’Accademia dello Stoccafisso, è composta da Francesco Ammirati, Cesare Chessorti, Valerio Angelino e Enzo Oliveri. L’Accademia dello Stoccafisso premierà tutti i partecipanti con una medaglia, un ricettario e una speciale dedica legata allo stoccafisso. “Sono molto contento – afferma Marco Podestà presidente del Comitato San Giovanni – che il nostro sodalizio può dare un contributo alle attività sociali e culturali del territorio, in questo caso soprattutto visto che si parla di stocafisso ed enogastronomia tipica. La presenza di Sergio Lanteri garantisce a tutti la conoscenza del prodotto ed è supportata da tutti noi con entusiasmo come pure fa piacere vedere Bruno Guasco e Livio Ravello professori dell’istituto e soci del Comitato”.