Il candidato sindaco del centrodestra Luca Lanteri propone, nel caso fosse eletto, un “super- assessorato” ai Finanziamenti europei. Affiancato dal vicesindaco in pectore Antonio Parolini, Lanteri dice: “Non sarà solo un’etichetta da abbinare a un nome, ma un vero e proprio settore che avrà compiti operativi, con competenze specifiche per andare a cogliere tutte le opportunità di ottenere finanziamenti in chiave comprensoriale e regionale”.

“Intendiamo anche migliorare – aggiunge Luca Lanteri – il rapporto pubblico-privato per quanto riguarda interventi di rigenerazione urbana abbattendo la tassazione comunale. Chi vorrà, per esempio, rifare una facciata, si troverà di fronte a una burocrazia ridotta e a meno imposte. In questo modo si facilita il lavoro e si migliora l’immagine della città”.

Per quanto riguarda il “super assessorato” ai Fondi europei Lanteri, che non svela il nome della persona destinata a ricoprire l’incarico, conclude spiegando in che modo intende strutturarlo, viste le carenze di organico a Palazzo civico : “Riorganizzando al meglio i quadri del Comune e dove non fosse possibile rivolgendosi a personale esterno”.