Imperia. Ieri mattina c’è stato un incontro con gli operatori della cantieristica, attività che ad oggi impiega oltre 60 addetti oltre al l’indotto. Gli operatori riuniti sotto un consorzio si trovano costretti a svolgere la loro attività in condizioni precarie a causa della mancanza di infrastrutture viarie di accesso.

“Occorrerà provvedere nel più breve tempo possibile alla definizione della viabilità di accesso all’aria cantieristica. La revisione del progetto del porto turistico dovrà a mio avviso vedere un incremento degli spazi a disposizione della cantieristica, sia per migliorare i servizi portuali che per garantire ulteriori possibilità lavorative”.Nel pomeriggio c’è stato un incontro con gli operatori della Go Imperia. Gli operatori della Go Imperia hanno illustrato al candidato sindaco Luca Lanteri, accompagnato da Antonello Ranise e da Piera Poillucci, le problematiche inerenti la gestione ordinaria dello scalo.

Dice Lanteri: “Ho spiegato agli operatori del porto l’intendimento mio e della coalizione del centrodestra di far partire al più presto i lavori per il completamento del porto mediante una nuova richiesta di concessione demaniale in capo al comune di Imperia e mediante una gestione pubblica dello scalo. La gestione pubblica dovrà produrre utili tali da essere reimpiegati in opere pubbliche al servizio della città, in particolar modo le infrastrutture viarie”.