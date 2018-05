Imperia. Continuano con grande interesse e partecipazione, gli incontri nelle frazioni del candidato sindaco del centro destra Luca Lanteri per incontrare i cittadini ed ascoltare quelle che sono le loro problematiche. Nei giorni scorsi ci sono stati due importanti incontri, uno a Montegrazie e uno con il comitato della tutela della Val Prino.

In entrambi gli incontri si sono analizzate le criticità dei due territori che sono strategici per il rilancio turistico e culturale del territorio imperiese e gli abitanti hanno segnalato alcune criticità che il candidato sindaco Luca Lanteri ha potuto vedere e sulle quali ha preso precisi impegni per fare in modo che nei primissimi giorni della sua amministrazione si possa già dare una risposta concreta a quelle che sono le esigenze.

I temi trattati sono stati diversi, ovviamente tema centrale è l’arredo urbano, la vivibilità della frazione, le possibilità di promozione turistica dei territori e la tutela del paesaggio, ovvero che quegli ambienti siano garantiti, tutelati e rispettati in quelle che saranno le programmazioni future dell’amministrazione comunale. Nel caso della val Prino si è parlato anche di una possibilità della creazione di una nuova scuola, tema molto sentito dagli abitanti e sul quale Luca Lanteri ha garantito un confronto per arrivare a percorrere questa possibilità.