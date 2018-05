Imperia, il candidato sindaco Claudio Scajola incontra gli abitanti della valle Prino

Imperia. Scrive il comitato della valle Prino.

“Si è svolto ieri sera ai Piani un partecipato incontro con il candidato Sindaco Claudio Scajola a cui gli abitanti della valle Prino hanno aderito numerosi con circa 100 persone.

Nodo della serata, che si è svolta presso l’Agriturismo Coppi Rossi scelto come location strategica di raccordo fra Piani e Torrazza, è stata la visione che il candidato Sindaco ha in merito alla valle.

Il Comitato per la difesa e valorizzazione della Valle Prino ha effettuato un’introduzione in cui ha ricordato che la Valle è:

Un importante polo residenziale, con costruzioni anche recentemente autorizzate dal Comune, che ospita il 10% della popolazione cittadina;

Tre parchi giochi;

Uno sferisterio;

Una pista per modellini di macchinine;

Un circuito per società ciclistiche;

Una pista di atletica;

Un complesso sportivo calcistico di prim’ordine;

Due campi da calcetto;

Un sito archeologico;

Un sito romanico di interesse storico-artistico ed architettonico (nel 2005 il ponte di San Martino, a Clavi, ha conquistato con l’attiguo oratorio la prima posizione in Liguria nel censimento del FAI “I luoghi del cuore”);

Una torre saracena ed un museo di civiltà contadina;

Un fitto tessuto economico legato all’agricoltura, particolarmente all’olivicoltura, ma soprattutto al turismo, che è in forte e costante crescita soprattutto grazie ai turisti provenienti prevalentemente dal centro-nord Europa;

L’ultimo “beudo” ancora integro della città, tuttora utilizzato dal “Consorzio di irrigazione Coppi Rossi”, esempio di come una storica, intelligente, regimazione delle acque determini la vocazione agricola della zona;

Passeggiate ed itinerari turistici;

Percorsi mountain bike.

E’ stata poi posta al candidato la domanda cruciale ovvero: “Qual è la posizione della sua lista sul futuro della valle Prino: la sua lista vuole uno sviluppo della valle Prino in chiave agricolo-sportivo-turistico-ricettivo?”

La posizione del candidato Sindaco è emersa chiaramente ed allineata a quella del Comitato ovvero che il territorio della valle debba essere valorizzato con uno sviluppo turistico e agricolo. Scajola ha inoltre aggiunto che per altri insediamenti di carattere industriale bisogna conciliare in altre zone compatibili.

Una posizione chiara che è stata assunta davanti ai residenti, agli imprenditori agricoli e agli imprenditori di strutture ricettive che nella valle hanno investito e che chiedono alla politica cittadina una manifesta e chiara posizione”.