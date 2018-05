Imperia, il candidato Luca Lanteri: tour di incontri nelle frazioni

Imperia. Oggi il candidato sindaco Luca Lanteri inizierà il tour di incontri nelle frazioni per raccogliere le idee dei cittadini Imperiesi, per poter individuare e capire le loro problematiche.

Il 15 maggio alle 21, primo appuntamento a Caramagna in via Marte 16. Si parlerà del completamento della strada “Caramagna bis” (tratto regione Marte – rotonda Conad). Nel programma di Luca Lanteri c’e l’obiettivo di valorizzare le nostre frazioni, i nostri borghi storici: un valore aggiunto per tutta la nostra città.