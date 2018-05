Imperia, il candidato Guido Abbo incontra gli abitanti della Val Prino

Imperia. Un’altro pomeriggio dedicato ai cittadini delle frazioni. Ieri il candidato Guido Abbo si è riunito con il comitato degli abitanti della Val Prino dove si è ribadito il ‘no’ per la costruzione del capannone già espresso dal Consiglio Comunale.

Altro punto trattato nell’incontro é la valorizzazione delle frazioni e dell’entroterra con un progetto ambizioso: un consorzio per la promozione turistica che coinvolga il Monte Faudo, legata alla realizzazione della rete ciclabile urbana ed in particolare ad una ciclabile nella Val Prino sino a Dolcedo.

Infatti uno dei punti principali del programma della coalizione per Abbo Sindaco riguarda la valorizzazione dell’entroterra, con un’edilizia rispettosa del paesaggio ed a basso consumo di suolo, per la crescita del turismo e del settore agroalimentare. L’ispirazione arriva dal finalese dove percorsi-tutti mappati- attirano sempre una moltitudine di turisti anche durante i mesi invernali.

“Bisogna avere un occhio di riguardo anche per le frazioni -afferma Abbo - Imperia deve creare sinergie con gli altri Comuni vicini per creare una massa critica sufficiente per progetti da finanziare con bandi europei e per azioni promozionali, e dobbiamo attrezzarla per poterla conoscere e sfruttare al meglio. È necessario inoltre creare eventi sportivi per gli appassionati di mountain bike e di trekking, creando così un turismo boutique”.