Imperia, il candidato Claudio Scajola incontra i residenti di Borgo Marina: gli argomenti sul tavolo

Imperia. Sabato 2 giugno alle 19.30 il candidato sindaco On. Claudio Scajola incontrerà residenti e attività commerciali di Borgo Marina presso Bagni Oneglio in via Scarincio 31.

Punti principali che verrano trattati: Sicurezza, Viabilità, Z.T.L., Parcheggi e porto turistico.

L’incontro è aperto a tutti