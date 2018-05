Imperia, i vincitori del concorso ” La Poesia, antitesi alla dittatura dell’utile”

Imperia. Il concorso di poesia, curato dal poeta Gabriele Borgna è giunto alla sua 11° edizione quest’anno dal titolo “La Poesia, antitesi alla dittatura dell’utile”.

“Questa edizione è stata riservata completamente agli studenti di ogni ordine e grado – dichiara il poeta Gabriele Borgna – decisione presa dalla giuria che, alla luce degli ottimi riscontri in termini di partecipazione, sottolinea una voglia di poesia che ancor non ci abbandona. Voglia di poesia che attraverserà l’intero arco di svolgimento della Fiera del Libro 2018, attraverso una molteplicità di letture e presentazioni che coinvolgeranno poeti e studenti uniti – insieme agli editori ospiti specializzati nel settore.

Ne cito uno per tutti, La Vita Felice – nella salvaguardia della poesia, la quale rappresenta un patrimonio immateriale dell’umanità da non disperdere, anche perché come è stato detto dal più grande poeta arabo vivente, il siriano Adonis “una società che dimentica la poesia, non ha cuore. Non ha senso”. Dimenticanza questa che rappresenterebbe un vizio capitale per la terra ligure e per l’Italia tutta, culla e simbolo per eccellenza di questa nobile arte”.

La giuria del premio – composta da Fabio Barricalla, Gabriele Borgna, Ito Ruscigni, Laura Scottini e Roberto Trovato, dopo un’attenta analisi delle opere pervenute per le sezioni A-B-C-D- ha emesso i seguenti verdetti:

Sez. A. (universitari): “Bagnarsi” di Francesco Salvini – vincitore unico; “Autentica” di Omar Abdallah – premio speciale della giuria

Sez B. (scuole superiori): 1° “La scelta” di Valentina Bianco, 2° “È un momento” di Jacopo Franco, 3° “Sdraiati” di Leonardo Fasciana

Sez C. (scuole secondarie): 1° “Ozio…Un momento per te” di Valentina Cornelis, 2° “E mi ritornano in mente” di Irene Sardo, 3° “I miei giorni” di Alice Ferrara

Sez D. (scuole primarie): 1° “L’ombra” di Gioele Orsetti, 2° “Febbraio” di Bianca Castelli, 3° “La primavera” di Sara Baudana

Il concorso si chiuderà con la tradizionale premiazione domenica 27 maggio.