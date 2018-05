Imperia. Il 15 maggio, i ragazzi del consiglio comunale di Imperia hanno preso parte alla VIII edizione degli “Stati Generali della Partecipazione Bambini e Ragazzi in Liguria” presso Palazzo Ducale a Genova. Dalle 9.30 alle 15.30, assieme ai loro colleghi liguri, i ragazzi di Imperia hanno proposto idee e progetti per realizzare nel 2018/19 le attività per i 30 anni della convenzione Onu sui diritti dell’infanzia dell’adolescenza del 1989.

All’evento hanno partecipato circa 400 ragazzi di cui 20 del Ccr di Imperia: un grande adesione che getta le basi per un lavoro comune. Un successo anche per Imperia e i suoi studenti, accompagnati dagli insegnanti e dai rappresentanti del settore Attività Educative e Scolastiche del comune.