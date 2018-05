Imperia. In occasione della “Festa dell’affido Familiare” si terrà l’annuale ‘Passeggiata tra gli ulivi e le ginestre in fiore': 7 dei migranti ospiti presso il Cas di Oneglia gestito dal centro di solidarietà l’Ancora, Khaleel, Paul, Kazeem, Evaristus, Daniel e Cristopher danno una mano, in forma completamente volontaria, per la pulizia dei sentieri sui quali si articolerà la passeggiata.

Questa iniziativa si inserisce tra i numerosi progetti di volontariato che vede protagonisti i migranti ospiti della cooperativa, vanno dall’accompagnamento disabili, alla veicolazione pasti, alla pulizia del cimitero di Oneglia e al servizio prestato presso il museo Navale di Imperia.