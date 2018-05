Imperia, i candidati Bellini e Costa (FdI) nella lista di Luca Lanteri in difesa del parco Toscanini

Imperia. Scrivono la coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia Lorenza Bellini e l’avvocato Alessandro Lodato Costa, entrambi candidati FdI con Luca Lanteri sindaco.

“Il Parco Toscanini è una potenziale risorsa per la città, un’area verde in pieno centro ove bambini e ragazzi potrebbero intrattenersi nel doposcuola ed in genere potrebbe essere punto di ritrovo per famiglie e anziani.

Il sottopassaggio dei Toscanini permette di raggiungere piazza Dante evitando il pericolo di attraversare la strada nel traffico, tra camion e macchine. Al suo interno è possibile anche incontrare un pezzo di storia cittadina: i resti delle vecchie carceri infatti sono sotto i giardini, ma le condizioni anche di questi resti fanno concorrenza a un centro di stoccaggio di immondizia.

I Giardini Toscanini sembrano la periferia di un ghetto, sporchi e mal frequentati: sono divenuti punto di ritrovo estemporaneo anche di persone ai margini della società, dedite allo spaccio e all’alcool.

Ovviamente, le famiglie sono private del diritto di frequentare i giardini, che non sono più parte della nostra bella città, ed è il momento di mettere mano a questo scempio, ripristinare la sua originaria funzione e inserire alcuni accorgimenti già adottati in altri comuni, quali videocamere di sorveglianza per far desistere comportamenti deviati e di puri degrado”.