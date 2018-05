Imperia. Erano in tanti ieri pomeriggio i collezionisti che si sono incontrati in un negozio di via Schiva, ad Oneglia, per scambiarsi i “santini” elettorali degli oltre 500 candidati nel capoluogo di provincia. Un’iniziativa nata su Facebook con il gruppo “Scambio Santini Elettorali Imperia (SSEI)” creato da Luigi Mattioli per ironizzare sull’incredibile numero di candidati in corsa per una poltrona alle amministrative del 10 giugno.

Come si faceva un tempo con le figurine dei calciatori, i collezionisti hanno scambiato i santini doppi con quelli mancanti: l’obiettivo finale è quello di entrare in possesso del maggior numero possibile di biglietti da visita elettorali. Sarà impossibile completare la collezione poiché alcuni candidati alla carica di consigliere non hanno fatto stampare nessun santino.

Mentre altri, come il candidato Lorenzo Gala, ne hanno messi in circolazione un numero limitatissimo: in questo caso sono solo 10 e, si può immaginare, sono i più ambiti.