Imperia, gli appuntamenti dell’assessore Marco Scajola nel fine settimana

Imperia. Domani, venerdì 4 maggio, l’assessore regionale Marco Scajola sarà nel capoluogo imperiese, alle 12.30, presso il centro raccolta sangue della FIDAS (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue) in via Don Abbo per l’inaugurazione delle nuove poltrone da prelievo.

Sabato 5 maggio, alle 11, sarà a Santo Stefano al Mare, alla Marina degli Aregai, in occasione del “Mercato Retrò”, evento sostenuto dalla Regione Liguria, organizzato da Liguria Classic in collaborazione con l’Associazione Autostory Imperia, dedicato a moto e auto, ricambi d’epoca, antiquariato, vinili, collezionismo.

Infine domenica 6 maggio alle 14.30, parteciperà alla premiazione del 6° Torneo “Pino Valle” organizzato dalla Imperia Rugby presso l’omonimo campo sportivo, durante la quale consegnerà una targa di Regione Liguria.