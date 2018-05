Imperia, Francesco Verrando eletto vice presidente regionale di Anfcdg

Imperia. Si è concluso ieri sera a Pescara il XXI congresso dell’Anfcdg (Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra). Durante l’evento è stato ricordato il 100° anniversario della fondazione associativa, celebrata a Milano pochi mesi fa.

L’attività, che si è svolta, tra l’altro, con l’adesione della presidenza della Repubblica e con il patrocinio della Regione Abruzzo ha visto il rinnovo delle cariche nazionali e regionali.

Per la provincia di Imperia ha partecipato Francesco Verrando, presidente del comitato provinciale Anfcdg di Imperia/Bordighera che è stato eletto vice presidente della regione Liguria insieme a Capaccio Mara presidente “onorario” e a Maria Alcenio segretaria. “Sono onarato di questo incarico – spiega Verrando – durante i lavori ho illustrato il progetto della mostra che organizzeremo nel 2019 per i 90 anni della trasformazione del castello Villa Regina Margherita da dimora reale a casa di soggiorno per i nostri soci, con la speranza di allestirla all’interno della stessa”.