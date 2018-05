Imperia, Fossati (Area Aperta): “Giunta Regionale in terra di ponente: la città è in fermento”

Imperia. “Leggo che, l’11 maggio, l’allegra brigata di turisti elettorali farà nuovamente tappa ad Imperia, immagino e spero con segretarie, autisti, clientes e famiglia al seguito, per l’inedita ed attesissima seduta di una Giunta Regionale in terra elettorale. Un evento che gli imperiesi attendevano con ansia da anni. La città, alla notizia, è in fermento.

Un’ottima iniziativa, molto utile e che conferma la ferma volontà dei simpatici politici genovesi di investire sulla nuova vocazione turistica di Imperia, quella, appunto, elettorale. Dopo la fantastica e divertente seduta del Consiglio Regionale del 20.4 ad Imperia, per festeggiare il 25 aprile (fa un po’ ridere, ma è successo anche questo), avremo tra pochi giorni addirittura una Giunta Regionale in terra di ponente. Pare che, per divertirsi, i turisti porteranno anche attrazioni nuove.

Si dice addirittura che verrà un noto giornalista, invero un po’ in disgrazia e dagli ascolti in caduta libera, ma non si può certo prendere più di tanto. Accontentiamoci. I bene informati, però, dicono che i turisti genovesi stiano lavorando per portare, sotto elezioni, addirittura la corsa delle bighe in Piazza Dante, ovviamente riservata ai consiglieri comunali di Genova, Savona e Spezia, che però dovranno portarsi da casa i rispettivi tifosi.

Si teme, infatti, che gli imperiesi, poco ospitali e diffidenti verso i ‘foresti’, non siano molto interessati a persone e spettacoli che nulla hanno a che vedere con i problemi della città e, per questo, preferiscano andare ad ascoltare un imperiese doc, ex sindaco ed ex ministro, che, almeno, conoscono bene e che li conosce bene” – dichiara Giuseppe Fossati di Area Aperta.