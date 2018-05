Imperia, fissati i funerale dell’ex vicesindaco Rodolfo Leone

Imperia. Si svolgeranno dopodomani alle 15 nella Cattedrale di San Maurizio a Porto, i funerali dell’ex vicesindaco Rodolfo Leone, scomparso ieri dopo una lunga e dolorosa malattia.

La figura del commercialista, manager, politico e uomo di sport, tratteggiata dall’ex primo cittadino di Imperia Luigi Sappa che con “Rudy” ha condiviso un lungo percorso amministrativo, dal 1999 al 2009.

Scrive Sappa: “Leone, libero generoso intelligente e preparato. Rimasto ancorato ai suoi principi liberali declinati via via nell’adesione ai partiti politici, direi ancor più alle persone che nel tempo li hanno interpretati. Generoso. Abbiamo avuto la fortuna di averlo avuto 10 anni con noi all’Amministrazione finanziaria. Sapeva ascoltare e intervenire quando ognuno di noi doveva risolvere un problema ed affiancarsi con rispetto offrendo la sua collaborazione discreta. Mi mancheranno le lunghe passeggiata della domenica pomeriggio, momento in cui affinavano i temi da riproporre al meeting del lunedì. Professionisti che, con Domenico Gandolfo (di buona memoria, ndr) e altri coetanei hanno nobilitato la professione interpretandola in chiave moderna e dinamica. Ottimo amministratore a livello nazionale, con la mente rivolta sempre alla sua Imperia, che con la scomparsa di Leone perde una personalità di valore. Io perdo un grande amico”.