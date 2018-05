Imperia, elezioni amministrative: la Uil non si schiera

Imperia. “Apprendiamo a mezzo stampa che Mario Martucci, indicato come sindacalista Uil tra le fila dei pensionati, è candidato tra le liste di “Imperia insieme” di Claudio Scajola.

Teniamo a precisare che, per Statuto, chi intendesse ricoprire un ruolo di amministratore pubblico, farebbe automaticamente decadere l’incarico sindacale in essere. La Uil è un’organizzazione sindacale laica e riformista che, per missione, non è portata a schierarsi nelle varie competizioni elettorali. I nostri iscritti aderiscono al nostro sindacato proprio in virtù dell’equidistanza dai partiti.

La Uil è interessata a cosa si realizza al termine delle campagne elettorali, ovvero dopo le elezioni, non è interessata alle promesse che vengono fatte nel corso della competizione. Per tutte queste ragioni, i nostri dirigenti sindacali sanno che quando decidono di candidarsi, escono di riflesso da tutti gli organi statutari e depongono gli incarichi dirigenziali in essere nelle mani del segretario generale” - dichiarano Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria, e Pierangelo Massa, segretario generale Uil Pensionati Liguria.