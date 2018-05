Imperia, è online il sito del candidato sindaco Guido Abbo

Imperia. E’ online il sito di Guido Abbo, candidato sindaco con la lista civica “Imperia al centro“: https://imperialcentro.it . Nella parte in alto si trovano le idee, ovvero come è suddivisa la visione di città, con tre punti fondamentali: idea di città, le persone al centro e il territorio vivo. Una sezione dedicata alla lista civica con l’intero programma e le foto dei candidati (ancora in fase di ultimazione).

Non poteva mancare una sezione dedicata alle liste di coalizione, con relativa descrizione e i nomi dei candidati che sostengono Guido Abbo assieme alla parte delle news e della rassegna stampa. Troverete anche la sezione dedicata ai contatti dove sono visibili gli indirizzi dei due point elettorali e c’è la possibilità di inviare messaggi per suggerimenti.

Scorrendo il sito c’è la descrizione del candidato sindaco Guido Abbo (cliccando il nome vi apparirà), si passa poi alla categoria “la città è la nostra priorità” in cui è spiegata la nostra idea di città. Infine, in basso, troverete l’eredità che ci lascia l’attuale amministrazione. Le principali aree di intervento: Imperia ciclabile, il legame con il mare e la sezione Prendiamoci cura di Imperia.