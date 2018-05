Imperia, droga in gita: un ragazzo finisce in ospedale, studenti del Ruffini sospesi

Imperia. Il preside dell’Istituto tecnico commerciale e per geometri Ruffini, Paolo Auricchia, ha sospeso diversi alunni per un episodio occorso durante una gita scolastica nello scorso mese di marzo, quando un minorenne sarebbe finito in ospedale dopo aver fatto uso di droghe. A trovarlo, in uno stato di semi-incoscienza nella sua stanza, sono stati i professori che accompagnavano i ragazzi in gita.

“E’ certamente un brutto episodio, contario ai valori che la scuola propugna”, ha dichiarato il preside, “Ma che avrebbe dovuto restare circoscritto in ambito scolastico”. La vicenda, rimasta riservata per alcune settimane, è venuta a galla soltanto ora che si è sparsa la voce delle sospensioni di numerosi studenti.

Sul caso, ora, indagano i carabinieri.