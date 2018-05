Imperia. Il 15 maggio, Luca Lanteri, candidato sindaco del centro destra, ha tenuto due incontri molto importanti. Il primo presso il point di Oneglia con una delegazione di abitanti di via Santa Lucia, per ascoltare le loro problematiche e le loro richieste.

Tema centrale è stata la richiesta degli stessi di poter vedere ripristinato il doppio senso di marcia. Luca Lanteri, una volta insediata la sua amministrazione, si impegnerà a convocare un tavolo operativo per arrivare nel più breve tempo possibile al ripristino del doppio senso di marcia. D’altronde le forze politiche di centro destra, anche con azioni in consiglio comunale, non hanno mai condiviso.

Nella serata di ieri Lanteri si è recato a Caramagna, regione Marte, dove ha incontrato molti residenti della zona per discutere del completamento della strada “Caramagna bis”. Lanteri ha espresso la forte volontà di intervenire per il completamento della stessa strada attesa da molti anni da tutto il comprensorio.