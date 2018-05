Imperia, domani un seminario sulla marijuana legale

Imperia. Mercoledì 30 maggio seminario sulla canapa a cura di Cia Liguria e Assocanapa, per illustrarne i principi attivi e le nuove possibilità offerte dalle novità normative. L’appuntamento dalle 16 alle 18 è presso la sala multimediale della Camera di Commercio in via Tommaso Schiva n. 29.

L’apertura dei lavori sarà affidata al presidente regionale Aldo Alberto, seguiranno gli interventi di Ivan Nardone del dipartimento per lo sviluppo agroalimentare e del territorio di Cia nazionale, di Ivano Scamuzzi, tecnico Assocanapa e imprenditore agricolo e di Margherita Baravalle, presidente nazionale di Assocanapa e consulente legale. Conclusioni affidate al presidente di Cia Imperia Stefano Roggerone. Seguirà un dibattito.

Il programma: Programma Canapa 30 Maggio