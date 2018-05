Imperia, De Bonis: “Gianesini candidato con Scajola? Per statuto è fuori dal partito”

Imperia. Non si è fatta attendere la replica del segretario cittadino del Partito democratico Antonio De Bonis nei confronti di Ivan Gianesini. Gianesini, esponente storico della sinistra imperiese trasferitosi per lavoro a Reggio Emilia dove si occupa di rifiuti, in una intervista rilasciata a Riviera24.it stamattina ha detto di essersi potuto candidare a Imperia in una lista a sostegno dell’ex ministro Claudio Scajola con tanto di “autorizzazione” del segretario del circolo Pd di Reggio al quale è iscritto.

“Intanto -sbotta De Bonis – lo stauto del Pd che vale a tutte le latitudini non permette di candidarsi contro lo stesso, pena l’espulsione dal partito. Poi avrebbe dovuto chiederlo al sottoscritto, non al suo segretario. Ma forse non lo ha fatto perché da 20 anni abbiamo perso le sue tracce”.

“Non vorrei – conclude De Bonis con una punta di veleno – che Gianesini avesse scambiato il via libera del referente politico con quello dell’azienda per cui lavora”.