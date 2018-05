Imperia, dal comitato San Giovanni alle Ferriere di Oneglia: l’agenda degli incontri con il candidato sindaco Claudio Scajola

Imperia. Qui in seguito l’agenda del candidato sindaco Claudio Scajola per le giornate di martedì e mercoledì.

Martedì 22 maggio

– Alle 19 presso la sede del Comitato San Giovanni (Via Garessio ,2) incontro con i rappresentanti del comitato

Mercoledì 23 maggio

– Dalle 10,00 al Mercato di Oneglia e al Point in via dell’Ospedale per incontrare la cittadinanza

– Dalle 18 alle Ferriere una passeggiata per incontrare i commercianti della zona