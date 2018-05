Imperia, corso di formazione gratuito “Una cura psicologica per il Mobbing”

Imperia. L’Associazione No Mobbing Onlus di Imperia organizza un corso di formazione gratuito “Una cura psicologica per il Mobbing”.

L’incontro si svolgerà presso la Sala Riunioni CE.S.P.IM Via Cascione 86 Imperia Sabato 19 maggio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 16.30.

Poiché i posti sono limitati per iscrizioni e informazioni è possibile contattare l’Associazione No Mobbing ai seguenti recapiti: tel 388 998 7416 oppure nomobbingassoc@libero.it.

Interverranno come relatori la Dott.ssa F. Rossi – Patrocinatore Legale e la Dott.ssa S. Mottura – Psicologa.

L’Associazione NoMobbing Onlus nasce nel febbraio 2012, in seguito alla pubblicazione del libro “Perseguitato per vendetta” scritto dal fondatore Salvatore Masuzzo vittima di azioni persecutorie sul posto di lavoro.

Scopo dell’Associazione è intervenire ed operare sulle problematiche connesse a questi fenomeni sia dedicandosi alla prevenzione delle cause scatenanti, sia fornendo aiuto e sostegno a coloro che ne hanno subito gli effetti. A tal fine provvede alla promozione e all’organizzazione di studi, pubblicazioni e seminari sul tema del Mobbing e del Bullismo, alla sensibilizzazione, all’informazione, alla consulenza ed al sostegno delle persone colpite. Il sodalizio e i suoi soci combattono contro i fenomeni di prevaricazione cercando di creare una comunità solidale, senza violenza, empatica e disponibile verso i soggetti più vulnerabili.