Imperia, continua il tour delle frazioni da parte di Luca Lanteri

Continua il tour tra le borgate e le frazioni di Imperia per il candidato sindaco del centro destra Luca Lanteri. Domani 24 maggio alle 19 si recherà presso l’asilo di Sant’Agata, dopo aver fatto un giro con i candidati per vedere la situazione del paese, e accoglierà le proposte e le eventuali criticità che gli verranno indicate dagli abitanti della frazione.