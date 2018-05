Imperia. Dai giardinetti, tra i ragazzi, al tabacchino, poi nei bar, nei negozi e nelle officine. Continua con una passeggiata attraverso tutto il quartiere delle ex Ferriere il giro per la città di Claudio Scajola.

“Gli occhi servono per vedere, le orecchie per ascoltare”, ripete spesso il candidato sindaco durante il suo tour elettorale per le strade della città.

Dai commercianti e residenti delle ex Ferriere sono emerse due problematiche principali: i miasmi causati dalla vicinanza del depuratore e il problema della sicurezza e dell’accattonaggio. Il supermercato, aperto 24 ore su 24, utilissimo per i cittadini, determina però un maggior controllo della zona, possibilmente grazie all’ausilio di telecamere. “Pulizia” e “sicurezza” sono tra le cinque parole chiave del programma di Scajola.