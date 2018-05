Imperia. Dopo la grande inaugurazione di sabato 5 maggio, prosegue al M.a.c.I. la rassegna Post Punk Situation: due mesi di eventi unici per la città di Imperia all’insegna della musica e dell’estetica Punk.

Nelle sale di Villa Faravelli fino a domenica 8 Luglio sarà infatti possibile visitare l’allestimento curato da Alessandro Romanini, con le foto di John Tiberi ed una sezione con filmati e documenti inediti dell’epoca: una vera immersione nelle atmosfere della Londra anni’70, una testimonianza visiva unica attraverso gli occhi di chi ha visto nascere il movimento Punk.

Ma è con il mese di giugno che la rassegna Post Punk Situation entra nel vivo, con due importanti eventi che apriranno il M.A.C.I. alla città, all’insegna della cultura e della musica live.

Sabato 2 giugno alle ore 17.30 presso il salone di Villa Faravelli sarà infatti presente Alessandra Gagliano Candela – vice Direttore e Docente di Storia dell’Arte presso l’Accademia Ligustica di Genova – per presentare al pubblico una significativa conferenza dal titolo Dada e oltre.

A più di cent’anni dalla sua nascita il Dada si svela – tra caso ed ironia – offrendoci attraverso le parole di Gagliano Candela un viaggio alla scoperta del movimento e della sua eredità. Eredità che arriva fino al momento Punk, che trae dal Dada quel senso dissacrante ed irriverente, proprio di tutte le grandi rivoluzioni del pensiero e dell’estetica.

Per l’occasione la conferenza sarà preceduta alle ore 16.30 da una visita guidata dallo staff del M.a.c.I., alla scoperta della Collezione permanente Architetto Lino Invernizzi – che annovera opere di alcuni dei maestri del Novecento, da Fontana a Marini, da Richter ai coniugi Delaunay – e della mostra temporanea POST PUNK SITUATION.

Ma la giornata imperdibile per gli appassionati di musica e punk sarà sabato 9 9iugno, con la presenza esclusiva per la prima volta ad Imperia di Glen Matlock. Lo storico bassista dei Sex Pistols, fondatore del gruppo e testimone di uno degli ultimi movimenti di controcultura del Novecento, incontrerà infatti il pubblico in due momenti unici.

Nella mattinata di sabato 9 giugno dalle 10.30 Matlock terrà presso il salone di Villa Faravelli una masterclass a numero chiuso, rivolta a giovani musicisti ed appassionati under 30. I ragazzi avranno la possibilità di apprendere da uno dei protagonisti del Punk “Cosa c’è da imparare oggi da un Sex Pistol” ed avere da Matlock una testimonianza diretta sul background culturale che ha portato alla nascita del gruppo che ha fatto la storia del Punk.

Nela stessa sera di sabato 9 giugno Glen Matlock, protagonista negli ultimi anni di eventi internazionali come il Glastonbury Festival, terrà presso la splendida location de I Sognatori – club della Foce ad Imperia – un imperdibile live sulle note dei pezzi storici dei Sex Pistols e dei suoi più recenti brani da solista. Un set intenso ed indimenticabile, ruvido e spontaneamente Punk.

Il concerto sarà preceduto da un’ottima cena a base dei prodotti tipici e genuini della Liguria, servita dall’esperto staff del locale.