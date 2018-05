Imperia. L’ex ministro Claudio Scajola, candidato sindaco alle elezioni del 10 giugno, ieri sera ha incontrato i dipendenti della Go Imperia, la società che gestisce lo scalo turistico. Dopo un breve excursus sulla storia, a tratti infelice, del porto si è parlato di futuro. Claudio Scajola ha risposto alle domande dei dipendenti rassicurandoli sul fatto che sono una risorsa per questo porto e che la loro esperienza verrà messa a sistema una volta risolta la cavillosa e difficoltosa parte legale.

Il candidato sindaco della formazione civica “Con Claudio per Imperia” ha spiegato a ormeggiatori, segreteria e staff , di aver studiato in maniera approfondita carte e problemi. “Quella di ieri – dichiara Scajola – è stata una piacevole e positiva chiacchierata con le persone che questo bacino lo sentono come casa e nonostante le difficoltà lo hanno sempre portato avanti. Si sentono e, hanno ragione, eroi per aver lavorato in tutte le condizioni e senza nessuna considerazione dal Palazzo”. Per la lista “Imperia Insieme” erano presenti Luca Volpe, Marcella Roggero nelle vesti di candidata e come Assonautica, Giovanni Montanaro candidato ed elettricista del porto.

Stasera Claudio Scajola, alle 18.30, nei locali della pasticceria “Del Teatro” in via Cascione a Porto Maurizio, parteciperà a un aperitivo organizzato dalla lista “Area Aperta” di Giuseppe Fossati. Previsto incontro con i commercianti del quartiere. Tra i tanti argomenti, il destino dell’isola pedonale.

Alle 21, presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso, Scajola sarà ricevuto dai rappresentanti del Comitato di via Santa Lucia.