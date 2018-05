Imperia. Su invito dei commercianti di Borgo Prino, questa mattina, il candidato sindaco Claudio Scajola si è recato presso il bar Pitosforo nel caratteristico borgo all’estremo ponente della città di Imperia per un confronto aperto sulle problematiche della zona. Come sempre, in questa campagna, Scajola si è soffermato sia sulle specificità del luogo, sia sulle problematiche complessive della città.