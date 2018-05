Imperia. Incontro ieri sera tra il candidato sindaco Claudio Scajola e il comitato di via Santa Lucia nei locali della Soms. Scajola ha chiesto ai rappresentanti del comitato di esporre problematiche e proposte di soluzioni sia a breve che a lungo termine. Si è discusso della “bretella” e dell’opportunità di ripristinare il doppio senso facendo alcune modifiche.

Il comitato ha ringraziato Claudio Scajola ricordando come quando la prima volta da sindaco di Imperia realizzò il parcheggio in via Beralde. Nominato un rappresentate permanente che manterrà i rapporti col candidato sindaco. La riunione è termina con un sopralluogo per la via insieme ai cittadini.