Imperia. Dopo la visita a Imperia Basket, Claudio Scajola, sabato pomeriggio, si è recato al Palazzetto dello Sport, da lui stesso inaugurato nel 2009 alla presenza del campione di basket Dino Meneghin, per il primo Trofeo di Pugilato Riviera dei Fiori, in cui le tre associazioni di pugilistica Asd Gladiator Ventimiglia, Asd Sanremo Boxe e Asd Fighting Boxe Imperia si sono sfidate in dodici incontri tra dilettanti.

Scajola, accompagnato da alcuni candidati delle sue quattro liste civiche, si è intrattenuto con gli organizzatori, gli atleti e il pubblico per approfondire il tema, a lui storicamente caro, dello sviluppo turistico/sportivo da portare avanti durante tutto l’anno.

“Lo sport è una risorsa, non solo per il corpo e per la mente di chi lo pratica, ma per la collettività intera” ha concluso Scajola.