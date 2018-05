primo maggio

Imperia, Claudio Lippi: “Un pensiero a tutte le donne che stanno percorrendo il cammino per il diritto al lavoro”

"Tante le conquiste ma oggi è doveroso che queste non abbiano valore solo sulla carta, è ancora necessario lavorare per la parità salariale, per tutelare i diritti della donna lavoratrice e madre, per creare strategie di conciliazione vita e lavoro"