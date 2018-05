Imperia, Capannone di Piani, stasera l’ex ministro Claudio Scajola incontra il comitato val Prino

Imperia. Presso l’Agriturismo “Coppi Rossi” in fondo a corso Allende a Piani, nei pressi dello sferisterio “Edmondo De Amicis”, stasera alle ore 19, incontro pubblico tra il candidato sindaco Claudio Scajola e il “Comitato per la difesa e la valorizzazione della Val Prino”.

“Il confronto -spiegano i promotori – ci consentirà di illustrare la nostra posizione e la nostra idea di sviluppo e di apprendere direttamente dal candidato quale è il suo punto di vista, la sua visione su un tema fondamentale per il futuro della valle”.

Interessante sarà comprendere dalla viva voce dell’ex ministro la sua posizione a proposito degli insediamenti artigianali, segnatamente il capannone della logistica “sponsorizzato” dall’amministrazione uscente e bloccato un anno fa dal Consiglio comunale a seguito delle prese di posizione del Comitato che incontrerà tutti gli altri candidati alla carica di primo cittadino.