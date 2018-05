Imperia, candidato sindaco M5s Maria Nella Ponte: “Liste con 150 candidati sono anticostituzionali”

Imperia. Il Movimento 5 Stelle si presenta alle elezioni amministrative per il comune di Imperia con 22 candidati, su un minimo di 21 e un massimo di 32, come prevede la legge per le città con popolazione inferiore ai 45mila. Lo ha detto il candidato sindaco Maria Nella Ponte, dicendo di essere “orgogliosa della lista con 22 candidati consiglieri”. “Li abbiamo scelti tramite selezione dei nostri attivisti”, ha dichiarato il candidato sindaco, “E tra i simpatizzanti portati vicino all’associazione Imperia in Movimento, espressione del M5s sul territorio a livello locale. Una volta che questa lista è stata creata, è stata poi vagliata e valutata dalla sede nazionale del M5s”.

“Si tratta di una lista ridotta”, ha aggiunto, “Se la si paragona a liste da 100/150 consiglieri che sostengono un unico candidato sindaco, però vorrei ricordare che i termini di legge per poter presentare una lista a livello di elezioni amministrative per le città con popolazione inferiore ai 45mila abitanti sono da 21 a 32. Presentare una lista che ha di fatto 150 candidati che appoggiano è sostanzialmente anticostituzionale: questa è la nostra ipotesi, il nostro modo di agire”.