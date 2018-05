Imperia, cade dal secondo piano di un palazzo: è vivo

Imperia. E’ vivo l’uomo che stamane è precipitato dal secondo piano dell’edificio in cui abita in via Verdi. Ancora non è chiara la dinamica di quanto accaduto: ad indagare sono gli uomini della Questura, giunti sul posto. L’ipotesi più probabile sarebbe quella di un tentato suicidio, ma al momento non è esclusa nessun’altra causa.

L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e da un equipaggio della Croce Bianca di Imperia che lo ha trasportato al vicino ospedale in codice giallo di media gravità.