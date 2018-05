Imperia. Passeggiata serale a Borgo Marina per Claudio Scajola. Nel suo giro, tra i locali e le spiagge, accompagnato da decine di residenti del borgo e candidati, Scajola ha ribadito due dei punti principali del suo programma: la PULIZIA e la SICUREZZA, possibilmente attraverso l’aiuto di un sistema di telecamere.

“Da un punto di vista ambientale, climatico e paesaggistico, non abbiamo nulla di invidiare alla vicina Costa Azzurra: perché non puntare in alto?” ha stigmatizzato il candidato sindaco di Imperia, facendo riferimento alla pulizia e alla manutenzione di Borgo Marina. “Dobbiamo puntare all’eccellenza, non dobbiamo accontentarci”.

Il TURISMO, balneare, sportivo, enogastronomico, al centro del programma di Scajola: “Facciamo venire più persone da fuori. Il turismo da’ lavoro. E la prima cosa che dobbiamo fare qui, in città, è aiutare gli imperiesi a trovare occupazione”.