Imperia. Un’auto gpl è stata completamente distrutta dalla fiamme in via Laura Domenico a Porto Maurizio intorno alle 3,15 della scorsa notte. L’auto si trovava parcheggiata sotto ad alcuni condomini, ma i danni sarebbero circoscritti alla sola autovettura. Il rogo, le cui cause sono ancora sconosciute, non ha provocato feriti.

A spegnere l’incendio sono accorsi i vigili del fuoco di Imperia che hanno lavorato per circa un’ora e mezza per domare le fiamme ed effettuare la bonifica.