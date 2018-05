Imperia, Area Aperta presenta la propria lista per le prossime elezioni

Imperia. La lista di Area Aperta presenta la lista di persone che concorreranno alle amministrative 2018:

“La lista di Area Aperta è caratterizzata fortemente in chiave civica, con una consistente presenza di giovani e donne. Tutti i candidati, a parte il capolista Giuseppe Fossati, già assessore e attuale consigliere in carica, e Lucio Basini, consigliere comunale di AN nel secondo Sappa, non hanno avuto precedenti esperienze amministrative. Si tratta di persone che, raccogliendo l’invito a mettersi in gioco e dare il proprio contributo, si sono messi a disposizione, con il proprio entusiasmo e con le competenze maturate nel mondo del lavoro.

Sono cittadini senza tessere di partito, che amano la propria città ed hanno capito che Imperia ha bisogno del contributo di tutti. Persone con un forte radicamento nel mondo del lavoro, nelle professioni, nell’associazionismo, nell’imprenditoria, nel mondo giovanile. Persone che desiderano contribuire ad un forte rinnovamento della classe politica cittadina, bilanciata dall’esperienza, serietà e competenza del capolista Fossati e, soprattutto, di un candidato sindaco come Claudio Scajola, di eccezionale caratura. Una lista che incarna perfettamente la filosofica del progetto di Scajola sindaco: un sindaco di eccezionale esperienza che rilanci Imperia e aiuti a far crescere una nuova generazione di amministratori, con idee nuove e moderne.

Una lista certamente giovane e fresca, che vuole proporre alla città volti nuovi, sebbene conosciuti ed apprezzati nel loro ambito lavorativo o associativo. Una lista che, peraltro, può contare sull’appoggio politico ed il sostegno elettorale di importanti personalità imperiesi, che hanno sposato, condiviso e contribuito al progetto, facendo, quanto alla candidatura, un passo indietro, per lasciare spazio a volti nuovi ed ad idee nuove.

Personalità che, però, garantiscono il proprio supporto ed appoggio, nell’esclusivo interesse della città: anzitutto l’On.Vittorio Adolfo e Giacomo Raineri. Proporre così tanti volti nuovi è una scommessa? Può essere. Se si vuole cambiare qualcosa e rilanciare la città, però, occorre dare spazio e voce a chi ha entusiasmo ed idee nuove. Area Aperta è nata con questa filosofia ed ha fortemente voluto caratterizzare la propria lista in questo senso.

Area Aperta:

Fossati Giuseppe (53) avvocato

Barla Alessandro (53) Ingegnere, docente di ingegneria meccanica, ex dirigente provincia e Comune

Basini Lucio (56) imprenditore

Laura Bonifazio (29) laurea in Turismo, dipendente grande distribuzione

Cassini Diego (35) imprenditore turistico

Cecchini Giacomo (21) studente universitario, giurisprudenza

Corbetta Claudia (47) imprenditrice settore sanitario

Garibbo Vincenzo (67) pensionato,

Golemme Livio (guardia giurata) (52) guardia giurata

Mamino Maurizio ex segretario regionale SIULP (55)

Marino Antonio geometra (56)

Martelli Antonella (presidente associazione ambulanti) (45)

Vetere Yvonne docente scuola superiore

Roberto Carli (52) dipendente Rivieracqua

Alessandra Defrancesco dipendente settore trasporti

Falbo Giuseppe (28) imprenditore

Pasquino Simona, collaboratrice cooperativa (33)

Revello Marco (48) web & graphic designer

Fiori Nicolò (18) studente liceo

Berio Paolo (27) imprenditore settore turistico

Mulè Francesco (72) tassista

Baldassarre Orlando (69) pensionato

Monica Pata commerciante (54)

Gazzano Fiorella (47) imprenditrice turistica

Molinari Davide (49) consulente finanziario

Orengo Sabrina (47) infermiera

Marabello Laura (51) dipendente Asl,

Domenico Gandolfi (54) digital manager